Steen S. Hansen (S) og Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger) (th) vil sammen med et flertal i Kommunalbestyrelsen have flyttet Expladan ud af byen. Det bliver ifølge Forvaltningen et spørgsmål om at forhandle med virksomhedsejeren. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til af smide virksomheden ud af byen, lyder det. Foto: Erik Nielsen

Flertal vil have brandramt fabrik ud af byen

Et flertal i Kommunalbestyrelsen på Stevns vil arbejde for at få genbrugsfabrikken Expladan væk fra Industrivej i Hårlev og ud af byen, hvis virksomhedens nedbrændte fabriksbygninger skal bygges op på ny. Det forklarede de to involverede udvalgsformænd fra henholdsvis Plan- og Teknikudvalget (PTU) samt Natur-, Fritids-, og Kulturudvalget (NFK), da de stod over for cirka 60 fremmødte Hårlev-borgere på et borgermøde tirsdag aften om den asbest-forurening, der er forårsaget i forbindelse med den seneste voldsomme brand 3. januar.