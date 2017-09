Flertal skoset for budgetproces

- Når flertalsgruppen stiller i udsigt, at der skal ligge et budgetoplæg klar allerede inden sommerferien, så er det ærgerligt, at man skal læse et budgetudkast i pressen samme dag som førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen. Men det er sådan situationen er, vi har ikke modtaget noget udkast endnu, indledte borgmester Mogens Haugaard Nielsen, da Kommunalbestyrelsen torsdag aften førstebehandlede næste års budget.

- Det er tydeligt, at det for den nuværende flertalsgruppe har været en stor opgave at få budgetforslaget klar, og der må være en hel del politikere omkring bordet, som har røde øre over at have lovet budgetforslaget klar »i god tid« og helt sikkert inden sommerferien, uden at kunne holde ord. Og fakta er, at der ikke ligger noget klar til i dag, sagde hun.