Flertal efter budgetforslag: Lakmusprøven bestået

Stevns - 11. september 2017 kl. 06:18 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den nye 11 mands-flertalsgruppe så dagens lys efter sidste efterårs kaotiske budgetforløb, lød budskabet fra gruppeformændene, at lakmusprøven på flertallets funktionsduelighed var, om gruppen kunne fremlægge et budgetforslag for 2018 i enighed.

Det skete på et pressemøde onsdag eftermiddag på Frivillighedscentret i Hårlev, og selv om tidspunktet for offentliggørelsen lå noget senere end den oprindelige hensigtserklæring: en grovskitse før sommerferien, så lyste tilfredsheden over at være kommet i mål ud af de fem politikere på pressemødet.

Her konstaterede Steen S. Hansen (S), at »lakmusprøven er bestået«.

- Det afgørende er ikke, hvornår det endelige forslag ligger klar, men at vi er kommet i mål med et budget, der hænger sammen, og som kommer borgerne til gode. I juni havde vi 95 procent på plads, men vi manglede de afgørende oplysninger om kommunens økonomi for at kunne melde tallene ud, sagde han.

Line Krogh Lay (R) medgav, at flertalsgruppen nok har undervurderet, hvor lang tid det tager at lave et budgetforslag.

- Det har især taget tid at få finansieringen af budgettet på plads. Og så har vi skullet passe vores arbejde ved siden af, sagde hun.

Den socialdemokratiske borgmesterkandidat satte på pressemødet et nyt mål for flertalsgruppen:

- Lakmusprøven er nu, at dette gode samarbejde holder helt frem til kommunevalget. Vi har kunnet forhandle et budget sammen og dermed skabt en politisk stabilitet, som ikke er set tidligere i denne valgperiode. Så når vi kan tale sammen op til et valg, hvorfor skulle vi så ikke kunne arbejde videre efter valget, lød hans invitation til de øvrige partier i flertalsgruppen.

Om det så bliver med Steen S. Hansen for bordenden efter valget, står ikke klart. Ud over ham går også Line Krogh Lay og Varly Jensen (DF) til valg som borgmesterkandidater. Endvidere rummer flertalsgruppen to valgforbund: Socialdemokratiet og Radikale udgør ét valgforbund, mens Enhedslisten er sammen med SF og Alternativet i et andet. Dansk Folkeparti ønsker ved dette valg at stå alene uden for valgforbundene, mens Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger) ikke genopstiller ved valget.