Her ser man repræsentanterne fra flertalsgruppen i Kommunalbestyrelsen ved pressemødet ved Valnøddevej lige ud til den trafikerede Stevnsvej, som man gerne vil aflaste med en omfartsvej uden om Strøby Egede. Det er fra venstre Jan Jespersen (Enhedslisten) med sin følgesvend Diesel, Line Krogh Lay (R), Steen S. Hansen (S), VArly Jensen(DF) samt løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen. Foto: Erik Nielsen

Flertal: Stevns har brug for politisk ro

Stevns - 04. februar 2017 kl. 06:22 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flertalsgruppen i Kommunalbestyrelsen for Stevns er enige om, at det vigtigste Stevns har brug for lige nu er politisk ro, og der er behov for et solidt og bredt politisk samarbejde.

Derfor har man nu underskrevet et politikpapir, så gruppens medlemmer ved, hvor man har hinanden i forhold til de fokusområder, der skal skrives ind i næste års budget. Politikpapiret udløber med udgangen af 2017, hvor der har været Kommunalvalg, og der kommer et nyt politisk landskab med en nytiltrådt kommunalbestyrelse, der tager over i 2018.

»Vi vil samarbejde med alle, der vil være med til at træffe de politiske beslutninger, der bringer Stevns fremad,« står der i papiret.

Flertalsgruppen består af Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen samt Socialdemokratiet - uden for denne konstellation står Venstre, løsgænger og borgmester Mogens Haugaard Nielsen, samt løsgænger Thor Grønbæk.

»I de foregående 3 år, har der hersket uklarhed om budgetprocessen. Vi vil derfor styrke den politiske styring af Stevns kommune, ved at indføre en ny budgetproces, hvor vi ønsker at have det overordnede budgetudkast klar inden sommerferien,« står der i aftalen, der endvidere slår fast, at der skal være plejepladser på alle ældre-centre i de fire udviklingsbyer.

Derudover skal der søges mod bedre normeringer og mere uddannet personale i daginstitutionerne.

Lærerne i folkeskolerne skal gives bedre mulighed for forberedelse og efteruddannelse, så elevernes læring og trivsel styrkes, og der skal udarbejdes en helhedsplan for det nordlige Stevns.

Man er tillige enige om, at det er afgørende for Stevns kommunes udvikling, at der etableres direkte adgang til motorvejsnettet.

Flertalsgruppen vil arbejde for 15 minutters driften på lokalbanen mellem Hårlev og Køge skal fastholdes, og borgerne skal fortsat inddrages via borgermøder ved arbejdet med kommune- og lokalplaner.

Arbejdet med klimasikring fortsættes. Det overvejes i den sammenhæng at nedsætte et paragraf 17, stk. 4 udvalg, så borgerne og andre interessenter inddrages.

Flertalsgruppen støtter arbejdet med etablering af et besøgscenter i international topklasse til Unesco Verdensarv, og besøgscenteret skal være dynamo ved udvikling af de stevnske turistperler langs klinten og hele turisme- og erhvervsområdet på Stevns. Som en del af oplevelsen af verdensarven skal Højerup indtænkes, lyder det i politikpapiret.