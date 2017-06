Se billedserie Det samlede hold minus Lea Meyer Jørgensen, der var forhindret i at være med til opstillingsmødet. Bagerst fra venstre ses Martin Milbrat Petersen (4), Roula Albitar Nielsen (11), Rehné Høst Altenburg ((15), Mogens Haugaard Nielsen (1), Johnny Andersen (8), Poul Erik Brixtofte (5), René Langelund Larsen (6), Conni Høgh Olsen (2), Birger Merwald (13), Anne Marie Lindegaard (3) og Jørgen Larsen (7). Foran dem står Inge Milbrat (12), Helle Lykke Juul (14) og Gitte Dahl Nielsen (16). Siddende forrest er Marianne Bisgaard (10) og Grethe Ahrensbach (9). Foto: Henrik Fisker

Flere kvinder end mænd stiller op for Nyt Stevns

Stevns - 07. juni 2017 kl. 13:34 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyt Stevns' liste til kommunevalget rummer 17 kandidater - ni kvinder og otte mænd. De kommer fra hele Stevns og fordeler sig geografisk med fire fra Rødvig, tre fra Store Heddinge, tre fra Strøby Egede, én fra Hårlev og resten fra mindre byer. Erhvervsmæssigt er der både et par landmænd, en førtidspensionist, en idrætsleder, en butiksleder, en sygeplejerske, en cykelhandler, en bryllupsarrangør og en syrisk kosmetolog.

Den samlede liste ser således ud:

1. Mogens Haugaard Nielsen, Lund

2. Conni Høgh Olsen, Rødvig

3. Anne Marie Lindegaard, Strøby Egede

4. Martin Milbrat Petersen, Strøby Egede

5. Poul Erik Brixtofte, Store Heddinge

6. René Langelund Larsen, Store Heddinge

7. Jørgen Larsen, Himlingøje

8. Johnny Andersen, Hårlev

9. Grethe Ahrensbach, Rødvig

10. Marianne Bisgaard, Rødvig

11. Roula Albitar Nielsen, Højerup

12. Inge Milbrat, Strøby Egede

13. Birger Merwald, Rødvig

14. Helle Lykke Juul, Strøby

15. Rehné Høst Altenburg, Juellinge

16. Gitte Dahl Nielsen, Holtug

17. Lea Meyer Jørgensen, Store Heddinge

Ifølge Lars Kristiansen har kun to af de 17 tidligere været opstillet til kommunevalg og er derfor nye i politisk sammenhæng.

Den ene af dem er Inge Milbrat, der noget skuffende for hende måtte tage til takke med en tolvteplads ud af 17. Til gengæld glædede hun sig over, at hendes søn: Martin Milbrat Petersen fik en fjerdeplads. Han præsenterede sig således for forsamlingen:

- Helt ærligt, så har jeg aldrig haft så meget til overs for politikere. Men nu sætter vi os op i helikopteren, for med Nyt Stevns bliver det noget andet.

Mogens Haugaard var særdeles glad, da aftenen var gået. I forhold til det forløb, som han har gennemlevet de seneste måneder, var aftenen en stor triumf.

- Det har været en fantastisk spændende proces frem mod i aften. Jeg skal samarbejde med 16 meget kompetente kandidater. Vi er ikke bundet op på noget ideologisk program, men står for vækst og udvikling i Stevns Kommune. Vi skal have valgt så mange af jer som muligt, og jeg er sikker på, at det vil være meget berigende for Kommunalbestyrelsen, sagde han.

Nyt Stevns forventer at fremlægge et valgprogram inden sommerferien, og herefter begynder sonderingerne om et eventuelt valgforbund med andre partier og lister.