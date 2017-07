Flere klager over natte-larm fra festival i Boesdal

»Betragt derfor dette som en klage over, at Stevns Kommune giver tilladelse til arrangementer, som er så generende for omgivelserne. Ligeledes en klage over, at der ikke er udsendt nogen form for varsel om, at vi kunne forvente denne støj, så vi kunne have taget vores forholdsregler og rejst væk fra hjemmet.«