Flere klager over kalk i vandet i Strøby Egede

Som de første i Stevns Kommune får de 1.650 forbrugere under Store Heddinge Vandværk blødere vand i hanerne her i 2017, da man på en ekstraordinær generalforsamling i september med et flertal på 99 mod 73 besluttede at installere et centralt blødgørings-anlæg på værket.