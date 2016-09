Flere kan få besøg af sundhedskonsulenten

Loven om forebyggende hjemmebesøg er blevet ændret, og det får nu Stevns Kommune til at udvide målgruppen for, hvem der kan få bevilget en samtale med én af kommunens sundhedskonsulenter.

Hidtil skulle man være fyldt 75 år for at få besøg af en sundhedskonsulent. Men Folketinget har vedtaget en ny lov om forebyggende hjemmebesøg, hvor formålet er at målrette besøgene til borgere i vanskelige livssituationer. Til gengæld kan borgere ned til 65 år nu komme i betragtning.

- Det kan være rart at have nogen at tale med, når livet tager en ny drejning. Det kan være meget sorgfyldt at miste en ven, veninde eller ægtefælle. Og for nogen kan det betyde, at de bliver ensomme, siger afsnitsleder i Stevns Kommune Birgitte Eskelund Schmidt.