Flemming P. vil være borgmester

Stevns - 26. januar 2017

Tidligere udvalgsformand Flemming Petersen stiller op som Venstres borgmesterkandidat. Det bekræfter han over for DAGBLADET Stevns.

- Jeg har tygget på det et stykke tid og gjort op med mig selv, at hvis chancen opstår, er jeg klar til at få afprøvet, om det er mig, som medlemmerne vil have, siger Flemming Petersen.

Han har siddet i Kommunalbestyrelsen i 10 år, men valgte at nedlægge sit mandat med udgangen af 2015 efter at være raget uklar med resten af sin gruppe i fredningssagen. Flemming Petersen valgte dermed at være loyal over for Bjarne Østergård Rasmussen, som Venstres gruppe valgte at »afbryde samarbejdet« med i kølvandet på en række uoverensstemmelser. Både han og Flemming Petersen stod fast på, at en fredning af Stevns Klint var den rigtige beslutning for Stevns Kommune og gik dermed imod den linje, som borgmester Mogens Haugaard kæmpede for.

- Jeg har 10 års erfaring som kommunalpolitiker og en god fremmødestatistik. Jeg har været formand for Plan- og Teknikudvalget i to et halvt år, siger Flemming Petersen.

Han er helt på det rene med, at der forestår en kæmpeopgave med at samle partiet for den borgmesterkandidat, som måtte blive valgt.

- Det er så forfærdeligt turbulent, hvad vores parti har været igennem. Men nu nærmer valget sig med hastige skridt, og derfor må vi se fremad. Jeg vil gerne være den spidskandidat, som medlemmerne kan se sig selv i. Et af mine stærkeste våben er, at jeg kan tale med alle - både inden for Venstre og i de andre partier. Jeg er der ikke for at grave grøfter, men for at bygge broer, for det er helt nødvendigt, at der kommer en anden stemning i vores parti, siger Flemming Petersen.