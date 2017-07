Se billedserie Med indgangen til juli måned har den private fiskerihavn overtaget driften af den kommunale lystbådehavn i Rødvig. Fiskerihavnen overtager alle indtægter på havnen samt havnefogedfunktionen, mens Stevns Kommune fortsat skal stå for den overordnede vedligeholdelse og fastsættelse af pladsleje. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Fiskerihavn overtager alle indtægter på lystbådehavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fiskerihavn overtager alle indtægter på lystbådehavn

Stevns - 22. juli 2017 kl. 06:36 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med hensyn til opkrævning af den fremtidig leje for faste pladser i lystbådehavnen i Rødvig henviser havnefoged Jens Sørensen til Stevns Kommune, som den rette at spørge.

Læs også: Havnedrift i Rødvig er slået sammen

Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann svarer i den sammenhæng nedenstående i en e-mail på redaktionens spørgsmål om, hvad overdragelsen kommer til at betyde for den enkelte, hvordan indtægtsfordelingen bliver mellem kommune og fiskerihavn samt hvem der fremover skal stå for den overordnede vedligeholdelse?

»Lystbådehavnen har frem til 31. december 2016 været driftet af Stevns Turistforening. De ønskede imidlertid ikke at stå for den daglige drift længere, hvorfor de opsagde kontrakten med Stevns Kommune. I stedet har kommunen indgået en kontrakt om den daglige drift med Fiskerihavnen. Økonomien for Stevns Kommune er den samme som tidligere - et regnskab der nogenlunde er i balance. Det er forsat Stevns Kommune, der fastsætter taksterne - ligesom det er Stevns Kommune, der har den overordnede vedligeholdelse.«

Det vil sige, at selvom opkrævningen af havnepenge overgår til fiskerihavnen med indgangen til 2018, så skal de ikke beholde pengene, men afregne dem til Stevns Kommune - eller hvordan skal aftalen forstås?

- Vi har de seneste mange år hvert år haft et driftsunderskud på lystbådehavnen på cirka 50.000 kroner. I aftalen med turistforeningen fik de nogle af indtægterne og kommunen fik nogle for gæstesejlerne, mens vi fik indtægterne fra fastliggerne. Til gengæld skulle vi aflønne havnefogeden, hvilket løb op i cirka 400.000 kroner inklusiv pension m.m.. Nu har vi indgået en aftale med fiskerihavnen, hvor de får alle indtægterne både fra gæstesejlere og de faste pladser, men til gengæld slipper vi for udgiften til en havnefoged, svarer vicekommunaldirektøren på telefon fra sin ferie.

Han påpeger, at den største indtægt i lystbådehavnen er indtægten fra gæstesejlere, men antallet af gæstesejlere har været faldende de senere år. Han henviser også til, at Stevns Kommune fortsat har det overordnede ansvar for vedligeholdelse af moler og broer.

Læs mere i DAGBLADET Stevns lørdag