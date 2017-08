Feriekoloni-områdes fremtid er uvis

- Det er umådeligt trist. For det er en helt anden tid nu, og det giver ingen mening for os at genopbygge bygningerne til en feriekoloni. Der er umiddelbart ikke en efterspørgsel og et behov for en feriekoloni. Derfor er der ikke sket noget derude siden det brændte, da vi stadig går med overvejelser over, hvad vi skal gøre, siger Leif Madsen, der er direktør for Vemmetofte Kloster, der ejer området.