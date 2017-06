Fejl i 53 pct. af de sociale klagesager

I 2016 fandt Ankestyrelsen fejl i over halvdelen af alle klagesager, hvor borgere havde klaget over Stevns Kommunes afgørelser på socialområdet. Helt præcist var der fejl i 53 procent af de afgørelser, som kommunen traf om borgernes sociale forhold. Det viser en opgørelse fra Børne- og Socialministeriet, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Forvaltningsdirektør Jakob Bigum Lundberg, Stevns Kommune, peger på, at antallet af fejl delvist kan forklares med, at sociallovgivningen er meget kompleks.

- Vi følger de her tal meget nøje, og politikerne behandlede det senest i april. Men jeg vil også gerne sige, at det ikke er et mål i sig selv at komme ned på nul sager. Så tydelig er lovgivningen ikke, og der må vi fortolke. Og nogen gange tolker vi loven på måder, som vi mener, er rigtig, men hvor Ankestyrelsen så nogle gange er uenig. Men vi kigger på alle sager og prøver at blive klogere, siger han.