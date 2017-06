Faxe slår fast: Direkte tog til Roskilde er vigtigste mål

Mens Socialdemokratiet på Stevns med en aktion på Hårlev Station og i medierne kæmper at bevare kvartersdriften mellem Hårlev og Køge, har partifællen og borgmesteren i Faxe Kommune: Knud Erik Hansen et andet fokus i debatten om Østbanens fremtid.

- Vi ser det som en voldsom forbedring, at der kan komme direkte tog fra Faxe Ladeplads til Roskilde. Som bekendt er Roskilde en stor uddannelsesby, og derfor betyder det meget, hvis folk ikke skal skifte tog i Køge, men kan køre direkte videre. Det er vores tilgang til debatten, og den kender jeg mit byråd godt nok til sige, at alle står bag på tværs af partierne, siger borgmesteren til DAGBLADET Stevns tirsdag.

Socialdemokratiet suppleret af Johnny Andersen fra Nyt Stevns og Line Krogh Lay fra Radikale har i DAGBLADET meldt ud, at de vil kæmpe for bevarelse af kvartersdriften, som er vigtig for pendlerne og for Hårlev som bosætningsområde.

- Vi kan ikke have noget imod, at der er kvartersdrift mellem Hårlev og Køge, og der findes også folk fra den nordlige del af vores kommune, der kører til Hårlev og skifter til toget. Men jeg understreger blot, at en bevarelse af kvartersdriften ikke må ske på bekostning af, at vi får direkte forbindelse fra Faxe Ladeplads til Roskilde hver halve time. Det er det vigtigste mål at arbejde for, siger Knud Erik Hansen.