Fald på rangliste for erhvervsvenlighed

Kommunen er faldet fra en placering som den 13. mest erhvervsvenlige kommune til en plads som nummer 27 ud af landets 98 kommuner. Ifølge erhvervschefen er det bl.a. udtryk for kommunernes stigende opmærksomhed på at skabe attraktive rammer for det lokale erhvervsliv.

- De fleste kommuner er i dag med på, at lokale arbejdspladser er grundlaget for kommunens vækst og udvikling. Derfor har flere kommuner i de seneste år arbejdet målrettet med at forbedre deres erhvervsvenlighed. Her har Stevns på bygge- og anlægsområdet gennem nogle år været på forkant, men vi ser nu, at andre kommuner haler ind og overhaler os. Det er det, som undersøgelsen fra Dansk Byggeri sandsynligvis afspejler. Derfor har det også vores højeste prioritet, at vi sammen med Stevns Kommune kan blive ved med at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Vi er langt fra i mål på det område, forklarer Thomas Christensen.