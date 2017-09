Anny Borch Jensen og Kurt Jackobsen. Foto: Erik Nielsen

Faglige seniorer i ny forening

Stevns - 01. september 2017 kl. 06:17 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan vil man udvikle kommunen, så seniorer og pensionister får en naturlig plads i fremtidens Stevns?

Nu er det ikke kun Ældrerådet og de to afdelinger af Ældre Sagen på Stevns, som sætter fokus på disse spørgsmål. Stevns har også fået en kommunegruppe af Faglige Seniorer, som vil forsøge at ruske op i vanetænkningen og være med til at holde de politiske partier op på et samarbejde med den ældre del af den stevnske befolkning.

- Vi bliver flere og flere ældre i kommunen. Men som det ser ud nu, så bliver der på den anden side sparet mere og mere på området. Det hænger ikke helt sammen, som jeg ser det, siger Kurt Jacobsen, der er én af de syv personer på Stevns, som står bag den nye kommunegruppe af Faglige Seniorer.

Han er tillige formand for kommunegruppen.

Som navnet måske indikerer, så er idéen om Faglige Seniorer opstået i forbindelse med fagforeningen 3F.

- Tilbage i firserne var Faglige Seniorer tænkt som en social foranstaltning for medlemmer af det, der dengang hed SID. Men nu har det udviklet sig til en bevægelse med kommunegrupper, som forsøger at sætte fokus på forhold for ældre i lokalområderne. Cirka halvdelen af de danske kommuner har nu en sådan gruppe, siger Anny Borch Jensen.

Helmut Madsen, Lilly Meisner Pedersen, Mogens Hansen samt Hanne Olsen og Arne Olsen er de andre, som har involveret sig i dette arbejde på Stevns.

Hvorfor er der brug for Faglige Seniorer, når man har Ældrerådet samt to afdelinger af Ældre Sagen, der er aktive her i Stevns Kommune?

- I Ældre Sagen er der som regel ikke folkevalgte, der udtaler sig, men deres direktør. Det er ikke lige en organisation, jeg kan se mig selv i. Men vi samarbejder med Ældrerådet, hvor både Lilly Meisner Pedersen og Helmut Madsen også sidder med, svarer Kurt Jacobsen fra den nye interesseorganisation for ældre på Stevns.

Både Anny Borch Jensen og Kurt Jacobsen pointerer, at de ikke er et ekstra ældreråd, men det er et spørgsmål om at have så mange øjne og ører til at kigge og lytte som muligt.

- Og så er styrken ved faglige seniorer vel også, at vi har en årelang organisatorisk erfaring at trække på. Den største fare for en befolkning er uvidenhed. Og vi kommer med viden i bagagen om, hvordan tingen fungerer, og vi har en forudgående forståelse for, hvor vi skal henvende os med vores problemstillinger, forklarer Anny Borch Jensen.