Se billedserie Formand for Stevns Turistforening Kathrine Hendriksen, næstformand i Feriepartner Møn-Stevns og udlejningschef Lone Dalthur efterlyser flere sommerhuse til udlejning på Stevns. Foto: Henrik Fisker

Færre lejer sommerhuset ud

Stevns - 27. maj 2017 kl. 06:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Stevns efter udnævnelsen til verdensarv i 2014 har fået flere turister ved Stevns Klint, så er Stevns Kommune paradoksalt nok ét af de områder i Danmark med færrest overnattende gæster. Antallet af større overnatningssteder er begrænset, og i de seneste år er antallet af sommerhuse til udlejning på Stevns faldet med omkring en tredjedel. Tallet skal tages med forbehold, da det kan svinge hen over året.

En opgørelse fra Feriepartner Møn-Stevns - der står for udlejning af feriehuse fra Strøby i nord til Avnø i syd - viser, at der pr. 27. april var 44 sommerhuse til udlejning i Stevns Kommune. Hertil kommer 15 huse i Faxe Ladeplads-området, i alt 59.

Dette tal kan sammenlignes med situationen i sommeren 2015, hvor Stevns Turistbureau stod for udlejningen. Dengang havde bureauet 90 huse og kunne melde alt udlejet i uge 29 og 30.

DAGBLADET Stevns har på den baggrund undersøgt, om de stevnske sommerhuse i stedet er gået over de store, nationale udlejningsbureauer. Det er der dog ikke meget, som tyder på. Dansommer har, ifølge sin hjemmeside, otte huse i Strøby Ladeplads-området og blot et enkelt i Rødvig, mens Sol og Strand udbyder fire huse i Strøby Ladeplads og tre i Rødvig. Konklusionen er således, at der i dag er færre sommerhuse til udlejning på Stevns end for to år siden.

Det er baggrunden for, at Feriepartner Møn-Stevns har startet en kampagne for at få flere lokale huse til turisterne. Det kan bl.a. ses i form af et banner, der hænger på gavlen af Dagli'Brugsen Rødvig. Her lokkes ejerne af sommerhusene med, at de kan tjene 21.400 kroner skattefrit.

- Vi har ikke den kultur, som kendes fra bl.a. den jyske vestkyst, hvor mange investerer i et sommerhus kun for at leje det ud. På Stevns har de fleste tydeligvis et hus for at bruge det selv. Men vi ved, at mange af disse private huse faktisk står tomme en stor del af året. Her kan det måske være interessant at vide, at man kan dække en stor del af de faste udgifter ved at leje det ud nogle få uger i højsæsonen, siger Lone Dalthur.