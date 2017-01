Kommunalbestyrelsen er uenig om fredningen af Stevns Klint. Men den står fuldstændigt sammen om udnævnelsen til verdensarv, påpeger de 19 medlemmer i et fælles indlæg.

Send til din ven. X Artiklen: Fælles front for verdensarven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fælles front for verdensarven

Stevns - 23. januar 2017 kl. 12:48 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kritisk artikel i Jyllands-Posten fik søndag politikerne i Kommunalbestyrelsen til at demonstrere et sjældent sammenhold. Alle 19 kommunalpolitikere står bag en udtalelse til støtte for Stevns Klint som verdensarv, skriver DAGBLADET Stevns mandag.

Jyllands-Posten konkluderer i en overskrift, at »Stevns står med en verdensarv, men er endt som et splittet samfund«. Påstanden underbygges af en notorisk gennemgang af de begivenheder, som er fulgt i kølvandet på verdensarven - med citater fra en række af de centrale aktører.

Bl.a. citeres borgmester Mogens Haugaard (V) for følgende udsagn om verdensarven:

»Det var for stor en mundfuld at få det stempel. Man får en blåstempling af noget, som er globalt. Opgaven er lagt ud til en lille landkommune, vi er slet ikke gearet til det potentiale, der er rent turistmæssigt. Jeg synes, at region og stat burde ind over«.

Borgmesteren erklærer sig over for DAGBLADET »fuldstændig rystet« over den måde, som hans udtalelser er brugt på i artiklen.

- Nogle af de ting, som jeg har sagt, bliver bragt helt ude af sammenhæng. Jeg var ikke klar over, at jeg bidrog til en artikel med det sigte at sværte Stevns til. Jeg kan simpelthen ikke genkende det negative billede, som Jyllands-Posten tegner af Stevns. Det er helt uberettiget, siger Mogens Haugaard.

- Er du blevet fejlciteret?

- Jeg har i hvert fald ikke sagt, at vi ikke kan magte opgaven at forvalte en verdensarv selv. Vi har netop afleveret en meget flot fondsansøgning om støtte til et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, og det er da om noget beviset på, at vi har styr på tingene. Artiklen går galt i byen, fordi den sætter lighedstegn mellem uenighed om fredningen og så selve det, at vi står med en verdensarv. Det er to forskellige ting, påpeger borgmesteren.

På den baggrund tog han søndag kontakt til lederen af flertalsgruppen: Steen S. Hansen (S), der erklærede sig helt enig med borgmesteren. Sammen foranledigede de, at der inden aften forelå et svar på artiklen, som har opbakning fra samtlige 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Læs de stevnske politikeres udtalelse nedenfor under Debat.