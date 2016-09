Privatfoto

Facebook-ekspert gav mange gode råd

Stevns - 07. september 2016 kl. 12:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Facebook-eksperten Mads Paaskesen fra PL & Partners har besøgt Stevns Erhvervsråd med foredraget Facebook - forstyrrende forum eller fed forretning, og arrangementet var udsolgt allerede to uger inden.

50 erhvervsdrivende mødte op for at lære, hvordan man bruger Facebook til at øge deres synlighed og salg.

Facebook er det største sociale medie i verden. Gennemsnitligt tjekker en dansker Facebook 14 gange om dagen, og derfor er det oplagt for virksomheder at bruge platformen til komme i kontakt med sine kunder.

Stevns Erhvervsråd havde inviteret en ekspert på området til at komme, og gøre kommunens virksomheder klogere på mulighederne for at bruge Facebook til markedsføring.

- Det bedste råd jeg kan give jer er at prøve jer frem, og så se på jeres data, hvad det er, der virker, fortæller Mads Paaskesen fra Facebook-bureauet PL & Partners, der til dagligt hjælper virksomheder med at annoncere på de sociale medier.

PL & Partners har, som en af de få danske virksomheder, flere gange besøgt Facebooks hovedkvarter i Dublin, hvor de har lært om Facebooks algoritme, annonceringsværktøj og den konstant forandrende brugeradfærd på verdens største sociale medie. Senest besøgte de hovedkvarteret som gæstetalere, hvor bureauet delte ud af sin store viden og ekspertise på området.

- Det handler om ikke at være bange for at prøve sig frem - det værste der kan ske, er at ens opslag ikke bliver vist, fortæller Mads de fremmødte virksomheder.

Det var en bred skare af forskellige typer og størrelser af virksomheder, der var mødt op, for alle kan få glæde af at bruge Facebook. Alle sad med hver deres udfordringer, og Mads formåede at komme godt rundt om samtlige problemstillinger.

Skab relationer

En af de vigtige lektier Mads kunne lære de fremmødte var, at det er vigtigt at skabe en relation til sine følgere på de sociale medier. Ens opslag forsvinder hurtigt i mængden, så det handler om at have gode følgere, der interagerer med de opslag, man laver på sin side. Derfor er mange følgere ikke nødvendigvis godt, hvis ikke de interesserer sig for det, som man slår op.

- Jo flere gange et opslag bliver kommenteret, delt eller 'liket', jo flere gange vil opslaget blive vist, forklarer Mads, og derfor er det vigtigt, at ens følgere er gode til at reagere på det man slår op.

Dette understreger også vigtigheden i at vide, hvilken type mennesker der ser og reagerer på det man slår op, og bruge tid på at målrette sine opslag til dem, der rent faktisk går ind og interagerer med dem. Mads viste derfor flere eksempler på, hvordan man finder data på sine følgere, og hvordan man bruger informationerne til at skrive bedre opslag.

Nu er der blot tilbage, at virksomhederne går hjem, og kaster sig ud i at bruge alt det, de har lært, så de kan bruge Facebook til at skabe en fed forretning. Gik du glip af arrangementet, så kan du altid kontakte PL & Partners for at få gode råd og kompetent vejledning i brug af sociale medier.