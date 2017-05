Line Holst kommer og fortæller om mulighederne for at fundraise penge til foreningernes aktiviteter. Foto: Kathrine Harvey

Få gratis tips om fundraising

Stevns - 16. maj 2017 kl. 15:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns har over 100 foreninger, som hver især kæmper for at overleve. Her rækker medlemskontingenterne ikke langt, når foreningerne skal have dækket omkostningerne til deres aktiviteter.

Mange foreningsbestyrelser er derfor på evig jagt efter støttekroner, men nogle er mere succesfulde end andre. Derfor er der et behov for at høre, hvad man som forening kan gøre for at søge tilskud.

Det er baggrunden for et møde, som Stevns Frivillighedscenter har arrangeret på torsdag 18. maj kl. 18.30. Det finder sted på frivillighedscentret i Hårlev.

Her kommer Line Holst fra Strøby Egede og giver et oplæg. Hun har selv beskæftiget sig med frivilligt arbejde og arbejder nu professionelt netop med fundraising.

- Det er en evig kamp for overlevelse for mange mindre foreninger, der dækker alt fra modeljernbaneklubben til frivilligt arbejde i patientforeninger og for socialt udsatte medborgere. Vi vil gerne hjælpe, men vi mangler jo også den sæk med penge, som kan være en hjælp. Derfor har vi inviteret Line Holst til at komme her i Frivillighedscentret og give os nogle gode råd, siger frivillighedscentrets leder Lena Bach.

Det er gratis at deltage, og der serveres kaffe og kage.