Et stort ikon besøger Spilledåsen

Derfor bliver Snurretoppen på onsdag rammen om en koncert, der kan se tilbage på en karriere, der begyndte så tidligt som i 1938, da han var 13 år gammel. I 1950 stiftede han pladeselskabet Metronome Records, der bl.a. producerede for Jørgen Ingmann samt Nina og Frederik. Siden har Bent Fabric - som er hans kunstnernavn - skrevet et utal af musikstykker til film foruden stribevis af evergreens. Tænk blot på Duerne Flyver, Nattens sidste cigaret og Forelsket i København - for ikke at tale om Alley Cat, der i 1962 gik verden rundt og blev nr. syv på den amerikanske Billboard-liste. Læg hertil, at han har komponeret signaturen til såvel Matador, Huset på Christianshavn som Olsen-Banden.