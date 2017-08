Et pust fra Sicilien i Arnøje

Til daglig er han leder af en kunstskole i Palermo på Sicilien, hvor han også har atelier. Her bor han sammen med sine kone: Maria Carolina Castellucci, der er dansk konsul på øen. Sammen med svigermoderen: Hanne Carstensen Castellucci driver parret en familierestaurant i den sicilianske hovedstad. På mandag rejser de tilbage til Palermo efter at have opholdt sig på Stevns i omkring to måneder.

- Jeg elsker dette her sted. Her er så fredeligt og fri for al den internationale virak, som man møder på alle de store steder. I Italien kan man kun lave god kunst, hvis man kender de rigtige mennesker. I danskere har en mere simpel livsform, som på smuk vis kommer til udtryk i kunsten. Den er hvermandseje, for det er meget vigtigt i det danske samfund at kende til kunsten i alle dens mangfoldige udtryk. Det mærker jeg tydeligt, når folk kommer her for at se, hvad jeg har lavet. De fortæller mig åbent, hvad de synes om den - det er jeg slet ikke vant til i Italien, siger Mariano Brusca.