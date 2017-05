Send til din ven. X Artiklen: Et kig ind i Hårlevs fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et kig ind i Hårlevs fremtid

Stevns - 14. maj 2017 kl. 16:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hårlev Borger- og Erhvervsforening udfordrer hele Hårlev og omegns erhvervsliv, både medlemmer og ikke-medlemmer, på fremtiden - intet mindre!

Sådan lyder det fra Johnny Andersen, der er foreningens formand, forud for foreningens store satsning med konferencen »Et kig ind i erhvervslivets fremtid«.

Han peger på, at et nøgleord vil være samarbejde mellem de erhvervsdrivende for at dække kundernes behov.

Eksempelvis tømreren, der hos sine kunder støder på behovet for et nyt køleskab, en el-scooter eller en ejendomsmægler; cykelhandleren, hvis kunde har brug for et par flasker god rødvin eller elektrikeren, hvis kunde har brug for at få lagt nye fliser i sin indkørsel eller hjælp til at få pudset vinduer - og alle eksempler også med omvendt fortegn.

HBE kan inspirere og skabe forretningsmulighederne, men det forudsætter, at erhvervslivet også ser disse muligheder - og at de får et både indtjenings- og vækstmæssigt udbytte af indsatsen eller investeringen.

Johnny Andersen glæder sig til at byde rigtig mange virksomhedsejere, -ledere og -repræsentanter velkommen til HBE's store satsning for erhvervslivet 16. maj fra klokken 19 i Sundheds- og Frivillighedscentret på Hårlev Hovedgade.

Tilmelding og eventuelle forslag til dagsordenen skal på e-mail til formand@hbe-haarlev.dk eller mobil 2259 3164 eller på e-mail til akademiet@bevidstlederskab.dk eller mobil 2326 1011.