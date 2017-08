Send til din ven. X Artiklen: Er der interesse for makerspace på Stevns? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er der interesse for makerspace på Stevns?

Stevns - 23. august 2017 kl. 16:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

stevns: Torsdag 31. august kl. 19 inviterer Stevns Bibliotekerne til et møde, hvor ideen om at oprette et såkaldt makerspace på Stevns vil blive præsenteret og vendt blandt deltagerne. Mødet holdes på Mødestedet i Hårlev.

Ideen kommer fra en borger, der i sommerens løb har henvendt sig til bibliotekerne, som på den baggrund har lavet en undersøgelse via Facebook, og her tyder det på, at der er interesse for sagen.

»Vi håber at kunne skabe et makerspace på Stevns. Det vil blive et innovationssted med værksteder, hvor brugerne, på tværs af baggrund og alder, kan deltage på lige vilkår. Brugerne driver stedet i samspil omkring nytænkning, kreativitet, gensidig læring og ikke mindst inspiration, og sparring«, hedder det i indbydelsen til orienteringsmødet, hvor man kan høre mere om 3D-print, laserskærer, elektronik, programmering, robotter mv.

Man kan få flere oplysninger hos Rita Ebbesen på mail: ritaebbe@stevns.dk eller telefon: 56 57 53 79.