Billede fra Enhedslistens stiftende generalforsamling i 2012, hvor der var ni medlemmer på Stevns. I dag er der 44, hvoraf halvdelen deltog i partiafdelingens generalforsamling. Foto: Henrik Fisker

Enhedslisten gør klar til kommunevalget

Stevns - 02. marts 2017 kl. 14:02 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslistens generalforsamling mandag aften bar præg af, at vi er gået ind i et valgår. De forløbne tre år har partiet for første gang haft en plads i Kommunalbestyrelsen, og kommunalpolitiker Jan Jespersen sagde i sin politiske beretning, at Enhedslistens medlemmer har grund til at være tilfredse med, hvad der er opnået:

- Vi har bevist, at en stemme på Enhedslisten ikke er spildt, for selv om det har været svært, og der har været mange nederlag, har vi vist, at det kan betale sig at kæmpe for det, vi tror på, sagde han i et tilbageblik på det politiske arbejde siden nytår 2014.

Generalforsamlingen var således også præget af selvtillid og tro på, at der venter et godt resultat på valgaftenen til november. De 22 deltagere brugte tid på at diskutere, hvordan valgkampen skal afvikles.

En ide om at leje en butik i Store Heddinge som centrum for valgkampaktiviteterne blev skudt ned. I stedet var der bred enighed om at lave både interne og eksterne brunchmøder samt aktiviteter i de forskellige byer på Stevns.

Det blev vedtaget enstemmigt at opstille på partiliste frem for sideordnet, så det som udgangspunkt er partiet selv, der fastlægger, hvem af kandidaterne der skal vælges. Kandidaterne udpeges på et opstillingsmøde senere i marts, og her ventes Jan Jespersen at stille op til endnu en valgperiode, inden han om fire år falder for Enhedslistens interne rotationsregler.