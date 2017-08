Energinet har etableret sig på havnen i Rødvig

- Vi er i øjeblikket to, som skiftes til at have vagt som marinekoordinator. Vi sidder her fysisk i 12 timer dagligt, men er selvfølgelig altid til at få fat på, hvis der er brug for det. Men snart vil der være brug for at holde kontoret åbent 24 timer i døgnet, forklarer Jean Kloe, da DAGBLADET kigger forbi hans kontor, der er bygget op som en barak-bygning lige over for værftet på fiskerihavnen.