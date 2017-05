Send til din ven. X Artiklen: Endnu et kræmmermarked lukker og slukker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu et kræmmermarked lukker og slukker

Stevns - 29. maj 2017 kl. 15:21 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En epoke er slut. Sådan formulerer arrangøren af Store Tårnby Kræmmermarked det, da man efter næsten 20 år med sommerkræmmermarked i Store Tårnby har valgt at sige stop.

- Vi er overgået af blandt andet pc-teknikken og tidens udvikling, og derfor er det årlige marked, som var programsat til 10.-11. juni, er aflyst, lyder det fra Kim Kaehne, der sidder med i Store Tårnby Idrætsforenings (STI) bestyrelse.

Han påpeger, at aflysningen ikke skyldes manglende interesse fra besøgende - men at der ikke har været en stor nok tilmelding af »fritids-kræmmere«, som vil bruge en weekend på grønsværen som handelsfolk.

- Det er et generelt tiltagende problem for de mange små kræmmermarkeder rundt om i landet. Store Tårnbys kræmmermarked aldrig har været særligt besøgt af professionelle og semiprofesionelle kræmmere, men langt overvejende af private, der har benyttet chancen til at få ryddet op i kældre, lofter, garager og lignende - og det er netop denne kategori, som er reduceret, lyder analysen fra Kim Kaehne.

Gennem de sidste tre-fire år har han set tendensen vokse år for år.

Derfor har bestyrelsen i STI konkluderet, at det ikke er oplevelsesmæssigt »forsvarligt« at holde et marked med kun 15-20 stande.

- Derfor har vi i STI valgt at stoppe nu, konkluderer Kim Kaehne.

Han hører fra fritids- kræmmerne, at de finder andre veje at sælge deres »genbrugs-guld« samt aflagte ting og sager.

- Det er hjulpet godt på vej af de utallige tv-udsendelser, som sendes på rigtigt mange kanaler. En pc er jo blevet allemandseje inden for de sidste 10 år, hvorfor der omsættes for millioner på blandt andet Den Blå Avis, Lauritz.com, Trendsales og lignende internetsider, forklarer Kim Kaehne.

Derudover er der kommet et større antal private specialbutikker for ikke at nævne de socialt orienterede butikker som Røde Kors, Blå Kors og Folkekirkens Nødhjælp blandt andre står bag.

Det sidste skud på stammen er de nye »loppe-supermarkeder« i de større byer, hvor enhver bare kan købe sig ind 8-14 dage uden at være der, og så bare få udbetalt, hvad der er solgt - frem for at bruge en weekend på grønsværen i det til tider tvivlsomme danske sommervejr.

- Det er en udvikling, som vi hverken skal eller kan stoppe, men det blev altså sommermarkedets endeligt i Store Tårnby, siger Kim Kaehne.

Dermed er det også slut med være byens årlige byfest med mange forskellige aktiviteter såsom biludstillinger, pony- og hesteridning samt forskellige publikums konkurrencer.

Og så er det ikke mindst slut med den årlige kræmmergudstjeneste i teltet søndag morgen med fælles morgenbord

serveret af menighedsrådet - alt dette overgår nu til historie bøgerne.

Menighedsrådet oplyser dog, at de fastholder en morgengudstjeneste i det fri med fælles morgenmad klokken 8 og gudstjeneste klokken 9 på grønsværen eller forsamlingshuset. I år bliver det så søndag 11. juni.

- STI vil her igennem takke de mange besøgende gennem årene samt kræmmerne, de frivillige hjælpere, som alle var med til at gøre det muligt at holde sommerkræmmermarked gennem næsten 20 år, lyder det i en fælles udtalelse fra STI's bestyrelse.

For god ordens skyld tilføjer bestyrelsen, at aflysningen ikke får nogen betydning for STIs store julemesse og -marked i Hårlev Hallerne i november.