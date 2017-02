I 2016 har Konference og Hotel Klinten i Rødvig renoveret yderligere 23 værelser således, at i alt 46 værelser ud af i alt 58 værelser nu er nyrenoverede med store vinduespartier, nyt møblement, større tv og helt nye badeværelser. Og direktør Jens Tornager er stolt af, at det i et ombygningsår er lykkedes at komme helt i top på kundetilfredsheden, så man for 13. år i træk i år er blandt de fem nominerede som landets bedste konferencested blandt 77 hoteller i Danmark. Foto: Erik Nielsen

Endnu en top-placering for Rødvig-hotel

Stevns - 14. februar 2017 kl. 06:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konference & Hotel Klinten i Rødvig er igen i år sluppet gennem det sidste lille nåleøje og har således sikret sig en topplacering som ét af de fem bedste steder at holde møder og konferencer ud af 77 hoteller i Danmark.

- Kundernes krav og forventninger til konferencestederne, herunder faciliteter, forplejning, beliggenhed osv., er tårnhøje, og konkurrencen på markedet for møder og konferencer er hårdere end nogensinde. Derfor er vi stolte over, at vi nu for 12. gang er med i kapløbet om den prestigefyldte titel som Årets Konferencecenter, siger direktør Jens Tornager fra Konference & Hotel Klinten i Rødvig.

I 2016 har man renoveret yderligere 23 værelser således, at i alt 46 værelser ud af i alt 58 værelser nu er nyrenoverede med store vinduespartier, nyt møblement, større tv og helt nye badeværelser.

Denne omfattende renovering er gennemført under drift, hvilket har stillet store krav til både personale og håndværkere, som dels har medført en meget omfattende løbende ekstra rengøring af gæsteområder, og dels at sikre, at arbejdsgangene og larmen blev koordineret stramt, således at gæsterne ikke oplevede gener ved renoveringen.

- Det er vi stolte over, at vi er lykkedes med, og i særdeleshed, at vores gæster har oplevet en høj kvalitet og en høj grad af nærvær hos vores personale, lyder det fra Jens Tornager.

Kåringen som Årets Konferencecenter finder sted 28. april på Danske Konferencecentres generalforsamling.