Se billedserie Gerhard Nagott - foreslår, at Venstres bestyrelsen indkalder til nyt opstillingsmøde for at vælge borgmesterkandidat.

Send til din ven. X Artiklen: En nødvendig beslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En nødvendig beslutning

Stevns - 11. januar 2017 kl. 13:02 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gerhard Nagott advarede allerede i december Venstres bestyrelse om, at en tsunami er ved at ramme borgmesterpartiet. Det skete i et læserbrev i DAGBLADET, hvor den pensionerede kriminalkommissær fra Rødvig opfordrede bestyrelsen til at besigtige skaderne og træde i karakter.

Det har han hidtil ventet forgæves på. Det er i konsekvens heraf, at han har fremsendt et forslag til behandling på Venstres generalforsamling om, at bestyrelsen pålægges at indkalde til et nyt opstillingsmøde med henblik på at vælge en anden borgmesterkandidat end Mogens Haugaard, siger han til DAGBLADET Stevns onsdag.

Forslaget kommer nu til afstemning på den fremrykkede generalforsamling 25. januar.

- Det er jeg meget tilfreds med. Med al den uro, der har været omkring Venstre, har jeg en stærk tro på, at forslaget også bliver vedtaget af medlemmerne, siger Gerhard Nagott.

Birger Hauge - såvel som borgmester Mogens Haugaard - mener dog, at forslagsstillerne ikke respekterer den demokratiske beslutning, som et flertal af medlemmerne traf, da de sidste sommer valgte Mogens Haugaard som spidskandidat foran udfordreren: advokat Martin Steen Andersen. Den siddende borgmester vandt med 116 stemmer mod 109 til modkandidaten.

- Jeg anerkender, at der var tale om demokratisk valg. Selvfølgelig gør jeg det. Men det ændrer ikke på, at der er opstået en ny situation siden da, hvor Venstre har mistet sit flertal i Kommunalbestyrelsen og nu står helt alene. Vi står jo på sidelinjen som en flok turister og er henvist til at forvalte det nye flertals beslutninger. Vi har på få måneder sat 20 års opsparet kapital over styr. Det er uholdbart at gå til valg på. Derfor er der efter min mening ingen vej uden om at vælge en ny spidskandidat, siger Gerhard Nagott.

Også den anden forslagsstiller: tidligere bestyrelsesmedlem Karsten Skov fra Strøby Egede glæder sig over muligheden for et nyt opstillingsmøde.

- Vi mener, at vi er kommet i en situation, hvor vi ikke kan vinde valget, hvis der ikke sker noget nyt. Flertallet er væk, og der er intet politisk perspektiv i at fortsætte med den nuværende borgmesterkandidat, siger Karsten Skov.

Han tilføjer, at han har indsendt sit forslag om at holde et nyt opstillingsmøde efter at have talt med »en masse mennesker« i partiet.