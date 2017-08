Se billedserie De to internationale koordinatorer for Hotherskolen løfter flot »arven« videre, efter Charlotte Sperber og Birgitte Thrane nu har fået projektet »Let?s read again!« igennem nåleøjet i EU-regi. Foto: Erik Nielsen

En lokal skole med et internationalt brand

Stevns - 27. august 2017 kl. 09:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver noget ud over det sædvanlige at få et projekt godkendt, hvor lærere og elever fra vidt forskellige lande skal arbejde sammen på tværs af landegrænser - og ikke mindst besøge hinanden på kryds og tværs.

Det kræver økonomisk støtte, men ikke mindst en vilje og et drive blandt de lærere og elever, der skal være en del af det internationale samarbejde. Den vilje og »drive« stråler ud af Charlotte Sperber og Birgitte Thrane, da DAGBLADET besøger dem på deres »hjemmebane« i Hårlev.

De er begge lærere på Hotherskolen, som siden årtusindeskiftet har fået opbygget et utroligt godt ry både lokalt og internationalt. Ikke mindst takket være tidligere lærer Jan Kildegaard, der i mange år var drivkraften bag skolens internationale succes. Og nu bærer de to nye koordinatorer for den internationale skole flot »arven« videre, efter de har fået godkendt et af de projekter, som Sperber og Thrane allerede i godkendelsesfasen har brugt masser af kræfter og kreativ overbevisnings-kraft på at få til at gå igennem nåleøjet. Idé og økonomi er nu gået op i en højere enhed. Og:

»Hotherskolen goes global - igen.«

Skolen har således igen fået mulighed for at arbejde med EU-projekter, efter det såkaldte Erasmus+ har sendt meddelelse ud om, at de har godkendt endnu en ansøgning fra Hotherskolen.

Denne gang hedder projektet »Let's read again«. Og Hotherskolen kommer til at samarbejde med skoler fra Spanien, Ungarn, Tjekkiet og Tyskland. Skoler som de to lærere allerede i opstartsfasen har haft kontakt til.

Læs om skolen og projektet i DAGBLADET Stevns lørdag