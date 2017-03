Se billedserie Alle er velkomne til at deltage i denne fælles, mellemøstlige nytårsfest, som Nasibullah Safi, Zaohra Safi og Kobra Shojaei her laver lidt presseomtale for på Nytorv i Store Heddinge - festen foregår dog på Frivillighedscentret i Hårlev. Foto: Erik Nielsen

En fest fra Mellemøsten bliver tradition på Stevns

Søndag 12. marts er det nytår. Eller norooz, som det persiske nytår kaldes. Det skal fejres, mener den iransk-fødte kvinde Faezeh, der bor med sin danske mand og børn i Hårlev.

Læs også: Livsglæden blomstrede ved persisk nytårsfest

Hun var sidste år initiativtager til nytårsfesten, og som uddannet socialrådgiver fra Iran brænder den 37-årige kvinde for at gøre en forskel.

Alle er velkomne til at deltage i denne fælles, mellemøstlige nytårsfest, som Faezeh igen har fået folk af flere nationaliteter til at lave mad til. I år der også en del flere med til at arrangere selve festen.

Således er Nasibullah Safi, Zaohra Safi og Kobra Shojaei også med, da de gerne vil lave lidt presseomtale for deres fest, som de håber rigtigt mange mennesker vil deltage i. Alle er nemlig velkomne og det koster kun 30 kroner for voksne at deltage, så nogle af omkostninger til mad og underholdning kan komme ind igen. Børn under 14 år slipper med 10 kroner.

Som officiel arrangør står en bred gruppe af lokale borgere på Stevns, Faxe og Køge. Og det er også fra disse kommuner, at man håber der kommer rigtigt mange gæster.

- Vi regner med at der kommer omkring 300 på dagen, lyder det fra Faezeh til DAGBLADET.

Norooz eller Nowruz. Kært barn har mange navne. Det er en tusindårig gammel tradition, som oftest falder 21. marts udsprunget af astronomien, da det er dagen med jævndøgn, hvor solen står præcis over Ækvator og dermed den første dag af foråret og sommerhalvåret.

Alt efter hvilket land man kommer fra, har man forskellige traditioner og værdier, hvad angår mad, tøj og dans - men fælles for dem alle er fejringen af det nye år på den rigtig gode manér.

- Det er vores budskab. At bygge bro mellem de forskellige kulturer, og at lære hinanden bedre at kende, så vi kan lære af hinanden. Så vi både kan læge fra hinanden og give hinanden noget, forklarer Faezeh.

Gruppen af borgere arbejder nu ikke blot på at gøre Norooz til en tradtion med dette budskab som omdrejningspunkt, der arbejdes også på at få skabt en forening, så den traditeionelle fest kan have en platform også i fremtiden - en tradition er skabt.

Borgere fra alle del af verden, som ønsker at opleve en eftermiddag i godt selskab med fantastisk mad og live musik skal bare møde op.

Når man køber en billet er den samtidig en lottokupon, hvor der i slutningen af festdagen 12. marts bliver udtrukket en vinder, der bliver beriget med et selvportræt af den afghanske kunstmaler Fahim Saidi.

Selve festen finder sted fra klokken 12.30 til 17.30 i Frivillighedscentret i Hårlev.

Under begivenheden vil du kunne opleve live musik, kulturel dans og lækker mad fra flere forskellige steder i Mellemøsten.

Der vil blive afsluttet med kaffe og kage.

Tilmelding foregår på Facebook på begivenheden - Norooz forårsfest 2017 Stevns Faxe & Køge. Alle er velkomne.

