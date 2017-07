Elverkongen kan nu fås på dvd

Her kan man se eller gense Henrik Jandorf som Elverkongen og Line Fisker Nielsen som gymnasiepigen: Agnete, der drager ind i fantasiens verden for at undersøge, hvad det er med ham Elverkongen.

Instruktør Mikkel Starup var på gaden til Store Heddinge by Night for at sælge filmen. Den kan stadig fås for 100 kroner ved at sende en mail til starup@private.dk eller via Facebook: Elverkongen.