Se billedserie Elverhøjs Blomster sprang ikke med vand nedefra, da vandkunstens to forkæmpere: Ole Bull Jørgensen og B. Steen Andersen besigtigede den onsdag eftermiddag. Foto: Henrik Fisker

Elverhøjs Blomster fejrer fødselsdag

Stevns - 10. september 2017 kl. 07:38

Da DAGBLADET på opfordring møder op ved vandkunsten på Nytorv onsdag eftermiddag, er der vand omkring skulpturen. Men det skyldes ikke, at vandet springer - det kommer i stedet fra oven, hvor Vorherre har åbnet de himmelske sluser over den stevnske hovedstad.

Det burde ellers springe med vand fra Elverhøjs Blomster, for vandkunsten har i forsommeren fået en overhaling af kommunens folk. Hver uge bliver springvandet renset for bøgeblade og andre fremmedlegemer, og to gange om året bliver hele vandkunsten renset for alger og kalk, så stevnsboerne og turisterne kan nyde synet af vandkunsten og lyden af rindende vand.

Men lige nu er der ikke andet vand i vandkunsten end det, der kommer ned fra oven. Og det ærgrer to ældre herrer, der vogter over installationen på Nytorv, som en hønemor vogter over sine kyllinger.

- Jeg har holdt kommunen til ilden flere gange gennem tiden, og derfor har jeg glædet mig over, at afløbet i vandkunsten her i forsommeren blev renset, så vandet atter kunne springe. En vandkunst uden vand er ikke det samme. Vi har hørt flere rygter om, at springvandet skulle nedlægges og bassinet beplantes med blomster i stedet for vandet, og det bryder jeg mig ikke om, siger Ole Bull Jørgensen, der håber, at vandet i løbet af kort tid atter vil springe.

Anledningen til mødet ved vandkunsten - der bærer navnet: Elverhøjs Blomster - er, at den i år kan fejre 20 års-fødselsdag.

- Det er en god anledning til at slå et slag for, at Store Heddinge fortsat skal værne om sit springvand, mener senioradvokat B. Steen Andersen, der sammen med Ole Bull Jørgensen var én af vandkunstens ophavsmænd.