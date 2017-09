Send til din ven. X Artiklen: Ekstra opringning i afstemning om byzone droppes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra opringning i afstemning om byzone droppes

Stevns - 13. september 2017 kl. 12:53 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunaldirektør Bjørn Voltzmann har følgende kommentar vedrørende den kommende afstemningsproces, hvor Stevns Kommune er blevet skudt i skoene, at man har et habilitets-problem, hvis kommunens medarbejdere under afstemningen aktivt sættes til at indhente stemmer.

- Det er korrekt at Plan- og Teknikudvalget har besluttet, at der skal laves en opsamling via opringning ved manglende stemmeafgivelse. Det besluttede udvalget for ikke at stå i samme situation som sidst. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt lovligheden i dette og må p.t. konkludere, at opsamlingen ikke kommer til at finde sted, siger vicekommunaldirektøren til DAGBLADET.

Han forklarer endvidere, at da kommunen fik muligheden for eventuelt at få overført området til byzone blev der ikke givet mange dage til at sende en ansøgning fra Erhvervsstyrelsens side.

- Der forelå heller ikke en vejledning til hvorledes en sådan afstemning skulle foregå. Så vi valgte at sende afstemningen ud på det tidspunkt velvidende, at der senere skulle foretages en fornyet afstemning efter et regelsæt i en kommende vejledning. Det vigtige for os på det tidspunkt var at få muligheden for eventuelt at få området overført til byzone. Det lykkedes at få muligheden ind i Fingerplanen 2017. Nu er det så helt op til grundejerne i området at tage stilling til om hvorvidt de ønsker den ene eller den anden mulighed. Det er selvfølgelig en stor beslutning for den enkelte grundejer, da konsekvenserne af en overførsel til byzone kan være mange, siger han til avisen.