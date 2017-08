Lars Klausen er tidligere formand for Stevns Turistforening. Foto: Erik Nielsen

Eks-formand støtter lokal turistinformation

Stevns - 30. august 2017 kl. 13:30 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere bestyrelse i Stevns Turistforening, med Lars Klausen som formand, anbefalede samarbejdet med Visit Sydsjælland-Møn (VISM), da det faldt i naturlig forlængelse af, at turistforeningen i flere år havde arbejdet for en fusion af turismesamarbejdet i Stevns, Faxe og Vordingborg/Møn kommuner. I sommer har han stået som frivillig for forening bag Rødvig Turist Information, som kan melde om over 3500 gæster med i løbet af sommeren.

»De "gode gamle dage" kommer aldrig tilbage, og det vil være meget svært for Stevns Kommune at genskabe en stærk lokal turistorganisation, der kan løse de mange forskelligartede opgaver inden for en fornuftige økonomisk ramme. Grundlæggende tror jeg stadig på VISM-samarbejdet, så min anbefaling er, at arbejde aktivt i VISM-regi på dels at skabe størst mulig synlighed for Stevns, dels at justere servicekonceptet i retning af et aktivt samspil mellem digitale koncepter og personligt betjente turistinformationer på strategiske steder som fx Rødvig Havn, der vel besøges af over 100.000 turister om året. Det nuværende decentrale servicekoncept forankret hos større aktører er ikke tilstrækkeligt.«

DAGBLADET har på den baggrund spurgt Lars Klausen, hvad der så skal etableres og hvem der skal betale?

- Det skal suppleres med bemandede turistinformationer centrale steder som fx Rødvig Havn. Optimalt er de koblet op på VISM, men det kræver lidt pragmatisme og respekt for lokale forhold. Økonomi må ejerne/kommunerne jo afklare med VISM, men det jo lidt bemærkelsesværdigt, at Stevns Kommune i 2013 ville give 650.000 til et helårsbureau, men i 2017 formentlig betaler mere end 1,5 millioner kroner til VISM plus det løse, uden at have en sommeråben turistinformation, svarer den tidligere formand for Stevns Turistforening.