Ejer af feriekoloni tvivler på brandkonklusion

- Jeg ved godt, at politiet er kommet frem til en konklusion om, at det er en krybestrøm, der teoretisk set kan være årsagen. Og der er ikke nogen tvivl om, at politiet har gjort et kæmpe stykke arbejde for at finde spor på stedet. Der er heller ikke nogen tvivl om, at den første brand opstod på grund af lynnedslag i et el-skab. Og det kan da også godt være, at politiets teori holder i brand nummer to, der opstod kort tid efter. Men min personlige holdning til brand nummer tre er, at den må være påsat, da den opstod flere uge efter de to første brande, siger Leif Madsen til DAGBLADET.