Kristian Wonsbek fra Manchester ses her midt i billedet til venstre. Han er superglad for sit ophold på Gymnastikefterskolen Stevns, som slutter om to uger. Foto: Bente Gjøtterup

Send til din ven. X Artiklen: Efterskole søger elever fra udlandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efterskole søger elever fra udlandet

Stevns - 10. juni 2017 kl. 10:50 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om 14 dage slutter skoleåret og dermed også et intenst forløb for 170 efterskoleelever, der har tilbragt mere end 10 måneder i et tæt fællesskab på Stevns. Blandt dem er en dansk dreng, hvis forældre bor i Manchester i England, men som har valgt at sende deres søn på et års efterskole i Danmark.

Denne type elever - udlandsdanskernes børn - vil efterskolen gerne have nogle flere af. Ikke kun for at få fyldt skolen op, for det lykkes ganske godt i forvejen. Men fordi overgangen fra et udenlandsk til det danske uddannelsessystem kan være vanskelig, både sprogligt og kulturmæssigt. Desuden fordi der er en god dynamik i en blandet elevflok, og endelig fordi eleverne fra udlandet ofte kommer med en anden tilgang end elever bosat i Danmark.

- For os handler det primært om at åbne et nyt vindue i forhold til en gruppe af unge, der måske ikke er bekendt med efterskolen som skoleform og de muligheder, som et efterskoleophold i Danmark kan give dem, forklarer forstander Carlo Mathiasen.

- Jeg kan klart anbefale andre unge at tage på efterskole i Danmark. Det har været en positiv og udfordrende oplevelse for mig. Jeg er glad for, at jeg greb chancen - jeg har fået oplevelser og venner for livet, slår Silke Ribberholt fast. Hun gik på efterskolen i 2014-15 som en mellemstation fra en skole i Luxembourg til gymnasiet.

Samme klare svar lyder fra Kristian Wonsbek, der går i 10. klasse på Gymnastikefterskolen Stevns på den nuværende årgang 2016/17, mens hans forældre fortsat bor i hjemmet i Manchester i England:

- Jeg har fået en masse rigtig gode venner, har lært om dansk kultur og er ikke mindst blevet meget bedre til både skriftlig og mundtlig dansk. Der er så mange elementer i at være på efterskole, som er svære at beskrive med ord. Det er helt klart én af de bedste beslutninger, som jeg nogensinde har truffet, konstaterer Kristian Wonsbek.

Læs mere i DAGBLADET Stevns lørdag