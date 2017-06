Duet spiller på jubilæumsdagen

Siden Jens Vrå var ganske ung, har han af og til komponeret små kammerværker. I 2003 skrev han et større værk i tre satser: Duo Concertante til sit da nyetablerede ensemble: Duo Devienne. Kun den ene sats fik lov at overleve, men til gengæld blev en udvikling sat i gang. Hans interesse for komposition, som tidligere kun var kommet til udtryk lejlighedsvis, fik nu lov at få mere plads, og for hvert år siden, er det blevet noget, som han prioriterer mere og mere.