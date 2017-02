KLAR Forsyning, der er en sammenlægning af Energiforsyningen Køge, Greve Solrød Forsyning og Stevns Forsyning, har fået sig en drone, som var i aktion under stormfloden. Privatfoto

Drone hjælper forsyningsselskab

Klar Forsyning har købt en drone. Dronen er allerede i brug og var blandt andet til stor hjælp i forbindelse med stormflodshændelsen i starten af januar.

En drone kan bruges til meget, og den kan også bidrage positivt til arbejdet i en forsyningsvirksomhed.

KLAR Forsyning har derfor anskaffet sig en drone, der skal filme og dokumentere arbejdet med blandt andet anlægsarbejde, regnvandsbassiner og pumpestationer.

Dronen har også vist sig at være et nyttigt værktøj i beredskabssituationer, som for eksempel stormfoldshændelsen i starten af januar.

Forsyningsselskabet brugte her dronen til at overvåge, hvordan situationen udviklede sig i de ramte områder, og den information kan siden bruges til at planlægge nye tiltag i forbindelse med klimatilpasning.

- Droneflyvninger giver os helt nye muligheder for at filme og dokumentere vores arbejdet, og den gør det lettere for os at holde overblikket over status på de projekter, vi arbejder med, og så er den rigtig nyttig, når vi arbejder steder, hvor det er svært at komme frem, fortæller Anders Valentin, der er projektleder i KLAR Forsyning og har dronecertifikat.

Sikkerheden i top

Anders Valentin understreger, at det er vigtigt, at sikkerheden omkring droneflyvning er i top. I KLAR Forsyning lægger de samtidig vægt på, at dronen ikke skal være til gene for nogen.

- Vi forbereder os grundigt før en flyvning, hvor vi blandt andet tjekker, om der er andre flyvninger i området, vi søger politiet og andre myndigheder om tilladelse, og vi informerer borgere, hvis vi flyver over deres grund eller ejendom, fortæller Anders Valentin.

De dronefilm, der blev lavet under stormflodshændelse ved Havstokken, Snogebækken, Revlen og Øster Grænsevej, har KLAR Forsyning offentliggjort på deres Youtube kanal.