Det frivillige madhold bag onsdagscaféen ønsker sig brændende en ny ovn, der ikke står af efter forgodtbefindende. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Donation til onsdagscaféens nye ovn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Donation til onsdagscaféens nye ovn

Stevns - 22. juni 2017 kl. 14:17 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er meget glade for det skulderklap, som Sjællandske Medier har givet os med en donation. Det bringer os lidt nærmere målet om at kunne udskifte den gamle og nedslidte ovn med en ny, der ikke hele tiden brænder sammen.

Sådan siger Karen Secher - den aktive ildsjæl og formand for Hellested Forsamlingshus, som netop har modtaget tilsagn om en donation på 5000 kroner til en ny industriovn i forsamlingshuset.

Bestyrelsen håber at have en ny ovn klar inden næste sæson af onsdagscaféen. Den begynder til efteråret og løber hele vinterhalvåret, hvor mellem 35 og 70 lokale borgere kommer og spiser to retter mad. 25 frivillige fra Hellested og omegn står på skift for madlavningen, som typisk varer fire timer, før de to retter mad står på bordet.

Efter spisningen er der ofte tilbud om foredrag, musik eller teater. Onsdagscaféen er ud over et tilbud om nem aftensmad også tænkt som en måde at styrke det lokale sammenhold, herunder at integrere tilflyttere og flygtninge i landsbyen.

- Vi er gode til at hjælpe os selv, men nu står vi over for et stort behov, som vi har svært ved at indfri selv. Det er en stor investering, der kræver nyt udsugningsanlæg foruden selve ovnen, siger Karen Secher.

Forsamlingshuset har lagt et budget, der viser samlede udgifter for 40.000 kroner. Af dem skaffer bestyrelsen selv de 15.000 kroner med hjælp fra Hellested Borgerforening. Resten skal findes gennem eksterne donationer. Her bidrager fondene bag Sjællandske Medier altså med de 5000 kroner.