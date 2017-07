Modelfoto Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Dommens dag for stevnsboer

Stevns - 27. juli 2017 kl. 13:27 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Roskilde afsiger mange domme på en uge. Det er ikke alle disse små og mellemstore forseelser som medierne har mulighed for at følge og skrive om i det daglige. Hen over de følgende dage opsummerer sn.dk således nogle af de domme fra foråret, som stevnsboer har været involveret i, og som endnu ikke har været offentliggjort i et medie.

Den første handler om en landmand ved Store Heddinge, der er blevet dømt for at have undladt at have udtaget blodprøver på sin besætning til undersøgelser for antistoffer mod den såkaldte Salmonella Dublin inden for tre måneder af den seneste undersøgelse.

Det var Fødevarestyrelsen, som tilbage i januar måned 2016 politianmeldte landmanden for at overtræde bekendtgørelsen om salmonella ved kvæg.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en bødestraf på 3.000 kroner og tvangsbøder på 1.000 kroner om måneden indtil styrelsens skærpelse om indsendelse af prøver var efterkommet.

Den tiltalte var ikke mødt i retten til hovedforhandlingen uden en gyldig grund for udeblivelsen, men det kan oplyses, at landmanden ikke er tidligere straffet.

Byretten anså derfor, at tiltalte har accepteret at vedgå den rejste tiltale. På den baggrund, og da dommeren ikke mente, at sagens omstændigheder talte imod dette, blev landmanden kendt skyldig i den rejste tiltale, hvor anklagemyndighedens krav blev gjort gældende.

Forvandlingsstraffen for ikke at betale bøden på 3.000 kroner er fængsel i seks dage. Den dømte skal endvidere betale sagens omkostninger.

Dommen faldt 8. februar. Læs mere i DAGBLADET Stevns