Dømt for at forfalske lægeattester

Stevns - 02. august 2017 kl. 06:05 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At fremlægge falske lægeattester i en retssag kan medføre endnu en retssag. Denne gang blot om dokumentfalsk. Det måtte en 40-årig mand erkende, da han blev dømt ved Retten i Roskilde tilbage i april måned.

Her var han tiltalt for at have fremlagt fire forskelligt daterede lægeattester for retten, der alle var forfalskede. Manden erklærede sig skyldig i tiltalepunkterne.

Den 40-årige forklarede ved Retten i Roskilde, at han sendte lægeerklæringerne ind på grund af angst for, hvad der skulle ske og i frustration over en hård skilsmisse.

Han var både depressiv og utryg ved situationen ved en sag, hvor ægtefællen fik frataget ham rådigheden over den tidligere fælles ejendom.

Han havde således en gammel lægeattest, som han skannede og ændrede datoen på. Han forklarede, at han var bange for at miste resten af det han ejede, hvis han mødte op i fogedretten.

Tiltalte er ikke tidligere straffet, og han fik 60 dages betinget fængsel, som ikke skal fuldbyrdes, hvis han ikke begår noget strafbart de næste to år.

Derudover skal den 40-årige mand udføre 80 timers samfundstjeneste og skal være under opsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. Han modtog sin dom uden at anke.