Hele Plan- og Teknikudvalget står bag ønsket om at flytte Rødvig Station. Ifølge politikerne er planerne nu rykket tættere på efter et positivt møde med Lokaltogs ledelse. Foto: Henrik Fisker

Dialog om en ny Rødvig Station

Stevns - 18. august 2017 kl. 14:20 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En flytning af stationen i Rødvig - som borgerne i havnebyen på flere borgermøder og i en spørgeskemaundersøgelse sidste efterår angav som deres højeste prioritet - synes at være rykket nærmere. Således har tre medlemmer af Plan- og Teknikudvalget og kommunens tekniske direktør Birgitte J.T.K. Nielsen holdt to møder med direktionen i Lokaltog A/S, der driver trafikken på Østbanen, hvor flytning af stationen var på dagsordenen. Det skriver DAGBLADET Stevns fredag.

- Vi har en positiv dialog med Lokaltog A/S. Der er ikke nogen aftale endnu, men vi sigter mod samme mål: at flytte stationen nord for Vemmetoftevej. Det vil give mulighed for at skabe den grønne kile ned gennem Rødvig til havnen, som er ét af Borgerforeningens ønsker, siger Steen S. Hansen (S), der er formand for Plan- og Teknikudvalget.

På det seneste møde med Lokaltog havde han følgeskab af Line Krogh Lay (R) og Anette Mortensen (V), der bakker op om ønsket om at flytte stationen:

- Vi oplevede en forståelse for, at vi har en fælles interesse i at flytte stationen. Lokaltog står foran en modernisering af Østbanen, når der kommer direkte tog til Roskilde, og her kan en flytning af stationen i Rødvig indgå som ét af elementerne. For os er det en klar gevinst, at vi med en flytning kan sløjfe de to overkørsler på Vemmetoftevej og Rødvig Hovedgade, siger Anette Mortensen.

Steen S. Hansen tilføjer, at netop den kommende halvtimedrift med direkte tog fra Rødvig og Faxe Ladeplads til Roskilde er et vigtigt parameter for Lokaltog:

- Halvtimedrift betyder umiddelbart længere rejsetid - bl.a. fordi alle trinbrætter skal betjenes hver gang. Her kan man hente nogle minutter ved at flytte stationen i Rødvig, og sammen med andre tiltag kan det bidrage til at fastholde den nuværende køreplan, siger Steen S. Hansen, der tilføjer, at PTU ikke vil medvirke til at lukke eller forringe betjeningen af trinbrætterne for at spare tid i køreplanen.