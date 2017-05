Se billedserie Erhvervschef Thomas Christensen og kundeservicemedarbejder Helle Merethe Johannsen med den lille chipnøgle, som lejere af Tinghuset får udleveret, når de låner et lokale. Foto: Henrik Fisker

Det digitale forsamlingshus åbner sig for lokalsamfundet

Stevns - 10. maj 2017 kl. 05:38 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for det seneste par år er en række foreningsmøder på Stevns blevet henlagt til to nye adresser: dels Frivillighedscentret i Hårlev, dels Tinghuset i Store Heddinge. De to steder har erstattet en række andre lokaler, som tidligere blev brugt flittigt af såvel foreninger som politiske partier.

Mens Frivillighedscentret drives af en selvstændig forening i kommunens ejendom, er Stevns Kommune lejer af Tinghuset, der ejes af Realdania Fonden. Men kommunen har med virkning fra årsskiftet overdraget den daglige drift af huset til Stevns Erhvervsråd, der har kontor i bygningen - sammen med Verdensarv Stevns.

Det betyder, at det fremover er erhvervsrådet, der står for udlejning af lokalerne i Tinghuset. En funktion, som indtil sidste nytår var lagt i hænderne på virksomheden: Villa Watt, der nu er flyttet ud af huset.

- Vi er et rummeligt hus, som står åbent for hele kommunens foreninger og dermed alle borgere, siger erhvervschef Thomas Christensen.

Senest har rådet ansat Helle Merethe Johannsen, der blandt andre arbejdsopgaver er udnævnt som ansvarlig for udlejning.

- Tinghuset er gratis at leje for foreninger med almene formål i Stevns Kommune, mens vi opkræver et gebyr af foreninger uden for Stevns, og det samme gælder, hvis man vil leje lokaler til kommercielle formål, siger hun.

Lokalerne i Tinghuset kan lejes døgnet rundt og ugen lang, idet lejerne får udleveret en chipnøgle og bliver ansvarlige for at lukke og slukke efter brug. Der er fire lokaler til udlejning: Retssalen med plads til 50 siddende personer samt Tankeværkstedet, Medieværkstedet og Vidensværkstedet, der hver kan rumme 6-12 personer alt efter behov.

- Det er også muligt at booke et lokale med forplejning. Så sørger vi for, at der er mad og drikke efter ønske, og så sender vi en regning efterfølgende. Vi har dog ikke eget køkken - kun et anretterkøkken, siger Helle Merethe Johannsen.

