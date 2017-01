Borgmester Mogens Haugaard (V) - glæder sig over, at kritikken mod ham nu kommer frem i dagens lys. Foto: Henrik Fisker

Der er sikkert ting jeg kunne gøre bedre

Stevns - 17. januar 2017 kl. 13:39

Borgmester Mogens Haugaard (V) er på ét punkt enig med sine kritikere:

- Jeg er mindst lige så bekymret for Venstres valgchancer, som gruppen er. Men chancerne bliver ikke bedre af, at man gør Venstre til et hus i splid med sig selv uden at søge intern afklaring og forsoning. Ved at ville gentage møder og valg, der har fundet sted, forsinker man også sine egne praktiske valgforberedelser. Det håber jeg, at Venstres medlemmer vil forstå.

Sådan siger Venstres valgte spidskandidat og nuværende borgmester i en kommentar i DAGBLADET Stevns tirsdag til den kritik, som hans egen gruppe nu formulerer imod ham med ønsket om, at et nyt opstillingsmøde kan bane vejen for at vælge en anden spidskandidat til efterårets kommunevalg.

- Jeg er overrasket over en del af kritikken. Ikke mindst over, at den ikke er kommet for længe siden. En del stammer jo helt tilbage fra kommunevalget i 2013. Der er helt tydeligt forskellige måder at se baggrunden for de samme begivenheder. Eller også mangler man kendskab til hele baggrunden. Bjarne Nielsen har som gruppeformand været en del fraværende fra arbejdet de sidste tre år i Kommunalbestyrelsen grundet ferier og arbejde, siger Mogens Haugaard.

Han tilføjer:

- Men jeg er glad for, at jeg endelig får kritikken forelagt. Det har både jeg og bestyrelsen forgæves prøvet, og så kan ingen bestyrelse bidrage meget til at løse en konflikt.

Borgmesteren afviser at trække sig fra posten som spidskandidat:

- Der er sikkert ting, jeg kunne have gjort bedre, og der er også en del jeg har lært her efter tre år siden valget i 2013. Men jeg har svært ved at se, at jeg er gået galt i byen i en sådan grad, der kræver en ny spidskandidat allerede fire måneder efter, at jeg blev valgt som spidskandidat til valget i 2017, siger han.

