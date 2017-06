Se billedserie Entreprenør Finn Møller har opført sin sjette "compound" i Store Heddinge. Foto: Henrik Fisker

Den gamle køkkenfabrik bliver til nye ældreboliger

Stevns - 23. juni 2017 kl. 13:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år stod resterne af den gamle vindues- og køkkenfabrik i Munkegade og pyntede ikke ligefrem på gadebilledet. I omkring 25 år har de faldefærdige bygninger huset skiftende beboere i klubværelser. Fredag overdrager entreprenør Finn Møller tre flunkende nye ældreboliger til de nye beboere, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Oprindeligt var det planen, at der skal opføres fire andelsboliger på grunden, og projektet var godkendt af Stevns Kommune. Men det blev aldrig til noget, da finansieringen af byggeriet glippede for bygherren.

I stedet købte Finn Møller grunden sidste år, og efter at have indhentet byggetilladelse gik byggeriet i gang i november 2016. Jens Jacobsen og Sønner har været hovedentreprenør og udelukkende brugt lokale byggefirmaer til at opføre boligerne.

Med ibrugtagningen af de tre ældreboliger ejer Finn Møller nu i alt seks compounds - som han selv kalder dem - rundt om i Store Heddinge. Alle steder er der tale om udlejningsbyggeri.

- Folk står på venteliste for at få en bolig hos mig. Der er 10, der har spurgt efter at kunne flytte ind her i Munkegade, men jeg havde allerede tre lejere klar, inden vi gik i gang med at bygge. Det har betydet, at de har fået indflydelse på indretningen, siger Finn Møller.

Lejerne fordeler sig med en enlig og to ægtepar. De er alle herboende stevnsboer over 70 år.

- Jeg ved, at de glæder sig. Og jeg har sagt til dem, at hvis de vil have en flagstang, så får de det, så de kan hejse flaget, når der er fødselsdag, siger Finn Møller.