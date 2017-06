Se billedserie Steen S. Hansen og Thomas Overgaard fra Socialdemokratiet var stået tidligt op for at forsvare kvartersdriften til og fra Hårlev. Andre steder i kommunen lægger man mere vægt på udsigten til at få direkte tog til Roskilde. Foto: Helmut Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Delte meninger om kvartersdriften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Delte meninger om kvartersdriften

Stevns - 12. juni 2017 kl. 13:08 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens der er flere aktioner i gang for at bevare kvartersdriften, er der andre, som er knap så overbeviste om, at det er en sag, der er værd at kæmpe for.

Det bunder i den kendsgerning, at Hårlev i dag er den eneste station på Østbanens net, som har glæde af kvartersdriften. Alle andre steder stopper toget kun hver halve time. Det gælder også de fire trinbrætter mellem Hårlev og Køge: Himlingøje, Grubberholm, Vallø og Egøje. De betjenes på skift af togene fra henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig - og Himlingøje og Grubberholm har tilmed kun ét tog i timen i hver retning.

DAGBLADET Stevns lagde i weekenden artiklen om kvartersdriften og den direkte forbindelse til Roskilde ud på vores Facebook-profil, og her delte de mange reaktioner sig nogenlunde ligeligt mellem læserne. Mens nogle betegner det som »en katastrofe« og »et tilbageskridt for pendlerne«, hvis kvartersdriften forsvinder, mener andre, at det er vigtigere at satse på direkte tog til Roskilde.

»Vi andre, der kommer fra Rødvig og Store Heddinge, har hele tiden haft halvtimedrift. Så det kan da ikke være så stort et problem, hvis toget kører til Roskilde. Så skal man ikke skifte«, skriver Marianne Bindslev.

Hun suppleres af Claes Eiken:

»Alle os, der bor efter Hårlev, har altid haft 30 minutters-drift, siden I andre fik 15. Mon ikke I overlever? Det er bare et spørgsmål om sammenkobling ligesom før i tiden. Til gengæld kan folk så køre helt til Roskilde. Da positivt«, skriver han.

Borgmester Mogens Haugaard - der er spidskandidat for Nyt Stevns - er ikke helt så skarp i tonen som sin medkandidat fra Hårlev: Johnny Andersen.

- Kvartersdrift er utroligt vigtigt, men vi ved, at det afhænger af nye spor mellem Køge og Køge Nord Station. Her står vi over for et dilemma, for vi risikerer, at hvis vi protesterer for højtlydt, så dropper man måske det direkte tog til Roskilde. Det vil være en meget høj pris at betale for at sikre kvartersdrift på en enkelt station på Stevns. Derfor skal vi overveje situationen nøje og kun lægge pres med lempe for kvartersdriften, mener borgmesteren.

Det er for passiv en holdning, mener Steen S. Hansen:

- Det er den der filosofi med, at når alle ikke kan få glæde af en udvikling, så skal ingen have det. Det er jo klart, at for en borger i Store Heddinge kan det være fristende at være ligeglad med, hvad der sker i Hårlev. Men omvendt er der sikkert mange i den nordlige del i kommunen, der ikke brænder for en ny hal i Rødvig, selv om den vigtig for netop den by. Derfor kan man ikke splitte tingene op på den måde, mener han.