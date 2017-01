Dansk-russisk duo fejrer kyndelmisse

Nikolaj Skaaning er uddannet på musikkonservatoriet med slagtøj som hovedfag, og det har givet ham opgaver i flere symfoniorkestre, på teatre og på Roskilde Festival sammen mange store navne bl.a. Ekkozone. Men også som pianist er han meget benyttet sammen med Erann DD, Kirsten Siggaard, Gorm Hovaldt og sangerinderne fra Bakkens Hvile. Til daglig underviser Nikolaj og er korleder for bl.a. Diva-koret i Køge, ligesom han er ansat som organist i Hårlev og Varpelev kirker. Det er baggrunden for, at man sagtens kan finde ham som entertainer og ildspyende musiker til fest en lørdag aften for så søndag morgen at spille Grundtvigs salmer til gudstjenesten.