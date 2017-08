Et flertal i Dansk Folkeparti ønsker af principielle årsager ikke noget valgforbund ved det kommende kommunevalg, oplyser den konstituerede formand Keld Hein. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Dansk Folkeparti siger nej tak til valgforbund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansk Folkeparti siger nej tak til valgforbund

Stevns - 23. august 2017 kl. 13:48 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkeparti går til kommunevalg alene. Den konstituerede formand for partiets vælgerforening på Stevns: Keld Hein meddeler, at bestyrelsen og de opstillede kandidater i fællesskab har besluttet, at DF Stevns ved det kommende kommunevalg ikke vil indgå valgforbund.

- Vi har holdt et møde om sagen og drøftet situationen grundigt. Herefter har vi stemt om det, og det var et klart flertal for, at vi ikke indgår valgforbund denne gang, siger Keld Hein til DAGBLADET Stevns onsdag.

Dermed udstikker partiet en anden kurs end ved sidste kommunevalg, hvor DF indgik valgforbund med Venstre og Liberal Alliance. Disse to partier er ved det forestående valg gået hver sin vej, idet Venstre har bebudet valgforbund med Borgerlisten Stevns, mens Liberal Alliance og Konservative indgår i et andet valgforbund. Et tredje valgforbund er indgået mellem Socialdemokratiet og Radikale, mens Enhedslisten har et fjerde valgforbund med SF og Alternativet.

Men Keld Hein afviser, at DF's beslutning bunder i taktiske overvejelser efter, at de fleste partier nu har meldt deres stilling ud.

- Det sker af principielle årsager. På vores møde anbefalede vores borgmesterkandidat: Varly Jensen, at han anbefalede, at vi står alene. Han argumenterede for, at det er udemokratisk at jonglere med vælgernes stemmer ved at forære dem til et andet parti end det, som de har stemt på. Og den anbefaling valgte et flertal altså at følge, siger Keld Hein.