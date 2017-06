Daniel Lindegaard fra Strøby Egede går på VUC Roskilde i Køge, hvor han har fået en helt ny chance, hvad angår indsigt og udsyn. En helt ny verden åbnede sig for den nu 20-årige unge mand, der ellers altid har fået at vide, at han aldrig ville få en uddannelse eller en karriere. Det er han nu i fuld gang med at modbevise på VUC. Privatfoto

Daniel fik en helt ny chance

Stevns - 11. juni 2017

Daniel Lindegaard er 20 år, og han har haft en turbulent fortid i skolesystemet ind til han begyndte på VUC, hvor man kan genoptage det forsømte fra folkeskolen.

Det betød indblik i en helt ny verden, da han begyndte at læse AVU (9.-10. klasse,,red.) på VUC Roskilde i Køge.

En for tidlig fødsel og komplikationer efterfølgende betød, at han skulle på specialskole og havde svært ved at koncentrere sig i længere tid.

Lægerne kunne ikke finde ud af, hvad Daniel fejlede eller hvordan man bedst kunne hjælpe ham. Beskeden til forældrene var desværre, at han nok aldrig fik en uddannelse eller karriere. Men det er Danel Lindegaard nu ved at modbevis.

Den 20-årige har trodset det, som alle sagde, nemlig at han ikke kunne klare en skole.

- Det at starte på VUC Roskilde var en øjenåbner. Uden VUC var jeg ikke kommet videre i uddannelsesforløbet. Jeg stod 18 år gammel og manglede min 9. klasseeksamen. Der er VUC virkelig et godt tilbud til unge voksne på 18 og derover. Lærerne havde tillid til mig, og det støttede mig meget, at nogen troede på, at jeg nok skulle klare det. Jeg fik en masse værktøjer og tager min læring meget seriøst, det er mit ansvar. Det at gå i skole er en proces og jeg er bevidst om, at jeg dannes og lærer noget alment om det at begå sig i samfundet samtidig med, at jeg får en uddannelse, siger Daniel Lindegaard.

Efter at have færdiggjort AVU vil han læse på musik HF i Roskilde til august. Ved at være på VUC Roskilde har han fået en helt anden forståelse for læring og dannelse.

- Jeg synes man møder en masse dejlige mennesker på VUC Roskilde, og jeg har fået nogle gode venner. Jeg får en generel forståelse for samfundet og almen dannelse. Det har givet mig et helt andet perspektiv. Der er rigtig gode lærere, der bringer det bedste frem i én," siger den 20-årige unge mand med mod på at lære meget mere.

