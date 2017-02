Branden på Expladan har betydet at Lene Barfods dagplejebørn i hendes privat dagpleje ikke kan benytte haven til leg og frisk luft, da den er forurenet med asbest. Foto: Erik Nielsen

Dagplejemor ramt af asbest-forurening

Stevns - 02. februar 2017 kl. 06:39 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lene Barfod er privat dagplejemor på Hyldevænget. Hun er én af de bekymrede borgere, som er ramt af asbest-forureningen efter den voldsomme branden på Expladan. Derfor var hun sammen med cirka 60 andre mødt op for at høre om, hvad asbest-forureningen af hendes grund betyder.

- Informationen har helt sikkert været for dårlig fra starten. Men jeg føler mig nu beroliget over konsekvenserne af asbestforureningen, som har ramt min grund. Men det er ikke mindst fordi, at vi som borgere har været proaktive, siger Lene Barfod til DAGBLADET.

Hun er ikke bange, men meget irriteret over, at hun ikke er i stand til at bruge sin have i forbindelse med sin private dagpleje.

- Jeg kan jo ikke sende mine børn ud i haven for at lege. Du kan ikke forklare et barn, at det ikke må rode i jorden, så derfor er jeg nødt til at gå andre steder hen, hvis de skal ud og have noget luft, hvilket selvfølgelig besværliggør min dagligdag og derfor er et stort irritationsmoment, siger Lene Barfod, der ser frem til at de kan komme i gang med at få ryddet op.

De 27 beboere, som er direkte berørt af asbestforureningen, vil i løbet af denne uge få et såkaldt varsel om et påbud af kommunen til at få rengjort deres grund for asbesten.

Derefter kan hver især tage kontakt til deres forsikringsselskab. Og hvis man bliver afvist, så kan man henvende sig til Dansk Miljørådgivning, som har været tilknyttet Stevns Kommune som rådgivende ingeniørfirma siden branden. De vil stå for en koordinerende rolle til de involverede forsikringsselskaber, men det er op til den enkelte boligejer at tage kontakt.

